 

Ямальские вахтовики заразились COVID-19 из-за противозаконных действия руководства

02.07.2020, 19:44, Новости дня

Причиной массового заражения вахтовиков в Пуровском районе стали противозаконные действия руководства. По данным прокуратуры, руководство компании IGS в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства разместило 79 сотрудников на двухнедельную обсервацию в хостеле "Тундра", расположенном в городе Тарко-Сале. При этом условия проживания людей не предусматривали изоляцию. Из-за несоответствия обсерватора установленным требованиям, среди вахтовиков произошла массовая вспышка коронавируса. Об этом сообщает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящий момент СК возбудил по данному факту уголовное дело. Расследование продолжается. Устранение нарушений законодательства будет контролировать прокуратура.

Текст:

ГТРК "Ямал"



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