3 июля Верховная Рада проведет внеочередное заседание – Арахамия

02.07.2020, 19:42, Новости дня

3 июля Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Об этом 2 июля сообщил журналистам народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия”, информирует “Интерфакс-Украина”.

“На завтра у нас очередное заседание, в его рамках – час вопросов к правительству… потом полтора часа с правками [к законопроекту об игровом бизнесе], запросы, а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем дальше”, – сказал нардеп.

По его словам, подписи с просьбой провести внеочередное заседание Рады будут зарегистрированы утром, а само внеочередное заседание начнется в 14.00.

Одним из вопросов, которые могут рассмотреть народные депутаты, является отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия. 1 июля он подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это политическим давлением. 2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы НБУ. Профильный комитет Рады поддержал постановление.