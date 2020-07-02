 

3 июля Верховная Рада проведет внеочередное заседание – Арахамия

02.07.2020, 19:42, Новости дня

3 июля Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Об этом 2 июля сообщил журналистам народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия”, информирует “Интерфакс-Украина”.

“На завтра у нас очередное заседание, в его рамках – час вопросов к правительству… потом полтора часа с правками [к законопроекту об игровом бизнесе], запросы, а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем дальше”, – сказал нардеп.

По его словам, подписи с просьбой провести внеочередное заседание Рады будут зарегистрированы утром, а само внеочередное заседание начнется в 14.00.

Одним из вопросов, которые могут рассмотреть народные депутаты, является отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия. 1 июля он подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это политическим давлением. 2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы НБУ. Профильный комитет Рады поддержал постановление.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Трамп поблагодарил за сделку ОПЕК+ Путина и короля Саудовской Аравии

29.06 / Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

21.05 / Россия потребовала от США разъяснений по поводу выхода из ДОН

16.04 / Лукашенко назвал коронавирус хорошим уроком для наркоманов и «курцов»

05.05 / Военные специалисты провели дезинфекцию “Севмаша”

08.06 / Стало известно об увольнении ответственных за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеров Газпрома

24.05 / В Севастополе намерены тестировать всех приезжих на коронавирус

10.06 / Крушение летающего мотоцикла, созданного российской компанией, попало на видео

11.04 / До конца недели в Украину прилетит четыре самолета со спецсредствами для борьбы с COVID-19

08.05 / Трамп не стал обвинять Китай в намеренном распространении коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска