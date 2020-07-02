Иран согласился выплатить компенсации жертвам крушения самолета МАУ – глава МИД Швеции

02.07.2020, 19:42, Новости дня

Власти Ирана согласились на выплату компенсаций семьям жертв сбитого под Тегераном самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. Об этом 2 июля в интервью агентству TT, на которое ссылается Associated Press, сказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

В подписанном соглашении о взаимопонимании речь идет о начале переговоров о выплатах, теперь нет сомнений, что компенсации будут, подчеркнула министр.

По ее данным, первая встреча по вопросу выплат ближайшим родственникам погибших состоится в ближайшее время.

В пресс-службе МИД Швеции уточнили в разговоре с Аssociated Press, что Швеция, Канада, Украина, Великобритания и Афганистан выступают как международная координационная группа, выдвигающая единые требования о возмещении ущерба.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины, 81 иранец, 57 граждан Канады, 13 – Афганистана, 10 – Швеции, четыре подданных Великобритании.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

7 февраля стало известно, что канадский адвокат подал в Высший суд Онтарио иск против властей Ирана от имени своего клиента, родственника одного из погибших пассажиров. В исковом заявлении говорилось, что общая сумма возмещения должна составлять $1,1 млрд. В МИД Ирана отвергли требования о выплате.

В феврале тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что сумма возмещений от иранской стороны превысит $80 тыс. на человека.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) сообщило, что Иран предлагал признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.