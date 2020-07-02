В ГБР заявили, что возвращают приборы, изъятые у Воздушных сил ВСУ
02.07.2020, 19:42, Новости дня
Государственное бюро расследований (ГБР) прокомментировало в Facebook обвинения командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) в нанесении удара по системе противовоздушной обороны страны.
Речь идет об изъятии следователями ГБР у зенитчиков Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей СВЧ-приборов (клистроны), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.
“В ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня. Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий сотрудников ГБР”, – говорится в сообщении ведомства.
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После этого заявления командование ВС ВСУ убрало свой пост в Facebook о нанесении вреда обороноспособности страны и опубликовали новый пост.
“Все клистроны вернут в воинские части. Благодаря резонансу, оживленному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ-приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины”, – объяснили военные.
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