 

В ГБР заявили, что возвращают приборы, изъятые у Воздушных сил ВСУ

02.07.2020, 19:42, Новости дня

Государственное бюро расследований (ГБР) прокомментировало в Facebook обвинения командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) в нанесении удара по системе противовоздушной обороны страны.

Речь идет об изъятии следователями ГБР у зенитчиков Хмельницкой, Одесской и Херсонской областей СВЧ-приборов (клистроны), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

“В ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня. Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий сотрудников ГБР”, – говорится в сообщении ведомства.

❗Заява Державного бюро розслідувань з приводу вилучення військової техніки Повітряних сил #ЗСУСлідчі Державного бюро…

Posted by Державне бюро розслідувань on Neljapäev, 2. juuli 2020

После этого заявления командование ВС ВСУ убрало свой пост в Facebook о нанесении вреда обороноспособности страны и опубликовали новый пост.

“Все клистроны вернут в воинские части. Благодаря резонансу, оживленному обсуждению в обществе, пониманию руководства правоохранительных органов удалось достичь консенсуса в решении вопроса возвращения изъятых СВЧ-приборов (клистронов) частям зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины”, – объяснили военные.

УСІ КЛІСТРОНИ БУДЕ ПОВЕРНУТО У ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ!Завдяки резонансу, жвавому обговоренню в суспільстві, розумінню…

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Neljapäev, 2. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Опубликовано видео с места массового ДТП в Москве

12.05 / Дерматолог назвала наиболее комфортные для кожи маски и перчатки

27.05 / Экс-послы осудили попытки использовать Украину в предвыборной кампании в США

19.06 / Поддержавший Ефремова Домогаров закрыл свой профиль в Instagram

13.06 / Burisma Group отрицает свою причастность к взятке руководству НАБУ и САП

26.06 / Песков прокомментировал попытку двойного голосования Лобкова

25.06 / Вероятно, ЕС не откроется для туристов с июля и, не исключено, какие-то авиарейсы даже закроются – президент Украинской ассоциации турагентств Рудич

10.04 / Лето вряд ли остановит распространение коронавируса

25.05 / В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

10.06 / Адвокаты Ефремова отказались общаться со СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска