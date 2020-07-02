Трамп: у каждого гражданина США должна быть возможность реализовать свою мечту

02.07.2020, 19:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил в четверг на проходящей в Белом доме выставке-презентации The Spirit of America, на которой представлены достижения малого бизнеса.

Обратившись к собравшимся, президент остановился на полученных в четверг сведениях о позитивных изменениях в сфере занятости.

Трамп отметил, в частности, что в минувшем месяце в стране было создано почти полмиллиона рабочих мест.

Упомянув о разнообразии экспонатов, представленных на выставке, Трамп упомянул о достижениях различных штатов в развитии экономики страны.

В преддверии Дня независимости президент обратился со словами приветствия к «отважным мужчинам и женщинам в военной форме».

Трамп особо остановился на значении малого бизнеса в экономической жизни США.

Говоря о будущем, президент заявил, что экономика страны стремительно восстанавливается после урона, нанесенного пандемией коронавируса.

В ходе выступления Трамп подчеркнул роль сил правопорядка в стране и указал на необходимость наказания тех, кто пытается сносить исторические памятники.

Он также напомнил о необходимости обеспечения равных возможностей для каждого американца, независимо от цвета кожи.

«Каждый гражданин должен иметь возможность реализовать свою мечту», – сказал он.

Ранее в четверг президент выступил с заявлением для прессы.

«Мы справляемся с кризисом», – сказал он, остановившись на пандемии коронавируса и ее социально-экономических последствиях.

После прошлой пятницы и до сегодняшнего дня президент не участвовал в публичных мероприятиях. В твитах, опубликованных в последние дни, Трамп подверг критике участников выступлений, предпринимавших попытки демонтировать некоторые исторические памятники.