Скупленный США препарат от коронавируса проходит клинические испытания в России

02.07.2020, 19:32, Новости дня

Лекарство «Ремдесивир» еще не имеет российской регистрации, оно проходит клинические испытания, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Лекарственный препарат с указанным международным непатентованным наименованием в Российской Федерации не зарегистрирован. Лекарственный препарат с МНН «Ремдесивир» российской фармацевтической компании в настоящее время проходит в РФ процедуру клинических испытаний», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее британское издание Guardian писало, что Соединенные Штаты скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences. При этом доступ к лекарству для Великобритании и других европейских стран был ограничен.

В мае «Ремдесивир» был экстренно одобрен в США для лечения COVID-19. Препарат разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел доказать свою эффективность.

При этом российский препарат «Авифавир» зарекомендовал себя лучше, чем одобренный в США «Ремдесивир».

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира.