“Недвижимость, вклады”: Кравец поделилась предположениями о содержимом завещания Норкиной

02.07.2020, 19:30, Разное

Актриса и модель Алёна Кравец в интервью одному из отечественных изданий поделилась своими предположениями о том, что написала в завещании покойная телеведущая Юлия Норкина. По словам знаменитости, ушедшая из жизни телезвезда вполне могла не включить в документ супруга.

В беседе с журналистами артистка призналась, что нередко принимала участие в передачах на ТВ, которые вела Юлия Норкина. Более того, у звезд было немало общих знакомых, поэтому их общение было достаточно нетривиальным. Алёна Кравец предположила, что ведущая вполне могла составить завещательный документ. “Говорят, Юля в последние месяцы успела написать завещание. Тем более завещать, видимо, было что – недвижимость, вклады”, – прокомментировала свое мнение модель. Впрочем, она добавила, что Норкина была способна и “обойти стороной” в бумагах своего супруга, телеведущего НТВ Андрея Норкина. Кравец полагает, что причиной этому могли послужить разговоры в кулуарах шоубиза об изменах последнего.



Примечательно, что, по мнению экспертов, в случае отсутствия предполагаемого завещания, недвижимое имущество и денежные сбережения Норкиной будут разделены между её мужем и детьми. Однако, согласно закону, это будет реализовано лишь спустя полгода после кончины телеведущей. Об этом сообщает интернет-издание Политэксперт.