Диетолог назвала продукты, вызывающие изжогу

02.07.2020, 19:30, Разное

Диетолог Альбина Комиссарова пояснила о продуктах, вызывающих изжогу. Эндокринолог посоветовала отказаться от лука, цитрусовых, томатов и иной пищи, повышающей кислотность желудка.

Альбина Комиссарова подчеркнула, необходимо питаться часто, однако порции должны быть небольшими. Ужинать следует за три часа до предполагаемого времени отдыха, и желательно не пить воды после еды. Диетолог советует минимизировать в рационе кефир, шоколад, кофе, газированные напитки, жирную и острую пищу, а также алкоголь. Кроме того, у каждого человека может наблюдаться индивидуальная реакция на тот или иной продукт, и чтобы установить, на который именно, специалист рекомендует завести дневник питания. В нем необходимо записывать названия продуктов, отрицательно воздействующие на организм.

Эксперт также рекомендует следить за весом и отказаться от курения, поскольку табак является провокатором воспаления слизистой оболочки нижнего отдела пищевода.