Мосгоризбирком передал итоги голосования в столице в ЦИК

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02.07.2020, 19:30, Новости дня

Утверждены итоги по голосованию по поправкам к Конституции в Москве, Мосгоризбирком передал их в ЦИК, сообщил зампред столичной комиссии Дмитрий Реут.

«Мы сегодня свой протокол подписали, итоги по Москве установили и даже передали в Центральную избирательную комиссию», – сообщил Реут РИА «Новости».

По данным Мосгоризбиркома, поправки в столице поддержали 65,29% избирателей, 33,98% проголосовали против.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.



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