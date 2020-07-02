Влад Соколовский назвал настоящую причину развода с Ритой Дакотой

02.07.2020, 19:30, Разное

Исполнитель, блогер Влад Соколовский не стал скрывать от общественности настоящей причины развода с певицей Ритой Дакотой, с которой они прожили три года в браке. Новый герой YouTube-шоу “Алена, блин!” считает, что поводом для разрыва любовной связи послужила его собственная неосознанность.

Расставание Риты Дакоты и Влада Соколовского для многих их поклонников было очень неожиданным. Некоторые фанаты знаменитостей до сих пор надеются, что звездная пара возобновит отношения, ведь их связывает маленькая дочь Мия. Певица первой объявила о разводе с Соколовским, отметив, что экс-возлюбленный постоянно ей изменял.

Как информирует издание “ПолитЭксперт” со ссылкой на слова музыканта, главной ошибкой в браке с Дакотой стала неосознанность 28-летнего Влада. Сейчас звезда отечественного шоу-бизнеса понимает, “что из чего исходило”, но тогда они с супругой не разбирали конфликтных ситуаций, а не останавливаясь на проблемах, продолжали жить дальше. Исполнитель считает подобную модель неправильной, ведь отношения являются осознанной работой двух любящих людей, для которых важно сохранение осознанной связи.