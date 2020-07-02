 

Влад Соколовский назвал настоящую причину развода с Ритой Дакотой

02.07.2020, 19:30, Разное

Исполнитель, блогер Влад Соколовский не стал скрывать от общественности настоящей причины развода с певицей Ритой Дакотой, с которой они прожили три года в браке. Новый герой YouTube-шоу “Алена, блин!” считает, что поводом для разрыва любовной связи послужила его собственная неосознанность.
Расставание Риты Дакоты и Влада Соколовского для многих их поклонников было очень неожиданным. Некоторые фанаты знаменитостей до сих пор надеются, что звездная пара возобновит отношения, ведь их связывает маленькая дочь Мия. Певица первой объявила о разводе с Соколовским, отметив, что экс-возлюбленный постоянно ей изменял.

Как информирует издание “ПолитЭксперт” со ссылкой на слова музыканта, главной ошибкой в браке с Дакотой стала неосознанность 28-летнего Влада. Сейчас звезда отечественного шоу-бизнеса понимает, “что из чего исходило”, но тогда они с супругой не разбирали конфликтных ситуаций, а не останавливаясь на проблемах, продолжали жить дальше. Исполнитель считает подобную модель неправильной, ведь отношения являются осознанной работой двух любящих людей, для которых важно сохранение осознанной связи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / В Петербурге в результате массовой драки погиб мужчина

28.04 / Ученые назвали кроссовки вредными для здоровья при беге

14.05 / В Златоусте прокуратура проверит городскую больницу после жалобы пациентки на антисанитарные условия пребывания

08.06 / Число зараженных коронавирусом в мире достигло новой отметки

19.04 / Борющиеся с коронавирусом подмосковные врачи получат крупные надбавки к зарплате

06.06 / «У кого мост не падал?»

25.04 / Мнение: Протесты против карантина, рекордные долги США и вирусная опасность, которой мы избежали

12.06 / Мнение: Симулякр вместо переговоров

15.04 / Рецепт кулича: безмолочного от Юлии Снигирь и классического от Яны Чуриковой

26.04 / Какие признаки с высокой точностью предсказывают возникновение деменции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска