Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен поделились новым портретом по случаю свадебной годовщины

02.07.2020, 19:25, Разное

2 июля 2011 года в который раз претворился в жизнь излюбленный всеми сценарий сказок – король страны женился на обычной девушке из далекой страны. Другими словами, князь Монако Альбер II выбрал себе в жены Шарлен Уиттсток, утонченную спортсменку из ЮАР, пленившую его не только своей красотой, но и добрым сердцем. 1 июля пара провела гражданскую церемонию бракосочетания, а 2-го – обменялась клятвами любви и верности. Сегодня, в день 9-й годовщины свадьбы, Шарлен и Альбер поделились новым официальным портретом, сделанным в интерьерах дворца и в компании их детей – принца Жака и принцессы Габриэллы. Судя по образам семейства, снимок был сделан в День святого Иоанна, 23 июня. В таких же нарядах они выходили на балкон дворца, чтобы поприветствовать подданных.

Свадьба Альбера и Шарлен по праву стала одной из самых зрелищных церемоний столетия – по размаху ее сравнивают со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Причиной для сравнения двух “европейских принцесс” стало еще и то, что перед ними стояла схожая непростая задача – заполнить пустоту в сердцах людей после трагически погибших в автокатастрофах матерей своих супругов – Дианы Спенсер и Грейс Келли.

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Гражданская церемония заключения брака Альбера и Шарлен состоялась в тронном зале Княжеского дворца в Монако 1 июля в присутствии 80 высокопоставленных гостей. Здесь же в 1956 году поженились родители Альбера II – князь Ренье III и Грейс Келли. На следующий день молодожены обвенчались во внутреннем парадном дворе Княжеского дворца, где специально по этому случаю установили алтарь из дворцовой церкви Святого Иоанна Крестителя.

Князь Альбер еще перед церемонией объявил о своем желании провести свадьбу с голливудским размахом, он планировал пригласить не менее 1000 гостей, устроить жителям Монако три дня выходных, а также привлечь как можно больше людей для того, чтобы они могли наблюдать церемонию вживую и на своих телевизионных экранах.

Я знаю, что монегаски (коренные жители королевства Монако – прим. ред.) ждут этой свадьбы с большим нетерпением, и мне важно устроить праздник, который их не разочарует.Однако накануне события праздничная атмосфера была нарушена новостью издания L’Express: “Невеста пыталась сбежать!”

Несколько дней назад невеста 53-летнего князя Альбера 33-летняя Шарлен Уиттсток высказала желание прекратить подготовку к свадьбе и уехать домой в ЮАР,- сообщило издание.

Позже в одном из интервью княгиня решила прокомментировать эти домыслы прессы:

Как вы считаете, стали бы мы с таким трудом организовывать эти фантастические два дня, собирать дорогих друзей, если бы не хотели этой свадьбы? Мне эти слухи кажутся нелепыми и смешными.

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