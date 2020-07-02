На смену Хелене Бонэм Картер: найдена новая исполнительница роли принцессы Маргарет в сериале “Корона”

02.07.2020, 19:25, Разное

Несколько часов назад ведущие киноиздания мира сообщили о том, кто сыграет роль принцессы Маргарет в четвертом сезоне сериала о британской королевской семье “Корона”. В актерский состав проекта вошла актриса Лесли Мэнвилл, ранее игравшая в картинах “Малефисента”, “Еще один год” и “Призрачная нить”. За последний фильм она также получила номинацию на “Оскар” за “Лучшую женскую роль второго плана”.

Я невероятно счастлива, что мне доведется сыграть эту роль. Эта эстафета переходит ко мне от двух прекрасных актрис, и я очень хочу не подвести их. К тому же тот факт, что я сыграю экранную родственницу своей любимой подруги Имельды Стонтон, не может меня не радовать,

– уже прокомментировала эту новость актриса. Упомянутая ею Имельда Стонтон сыграет роль королевы Елизаветы II после Оливия Коулман (а также Клэр Фой, которая играла королеву в первых двух сезонах проекта). Младшую же сестру королевы до Лесли Мэнвилл в сериале изображали Ванесса Кирби и Хелена Бонэм Картер.

Лесли Мэнвилл Имельда СтонтонПоследняя, к слову, готовилась к воплощению принцессы Маргарет по необычной методе и даже прибегнула к помощи медиума, чтобы тот помог ей связаться с умершей принцессой. Сеансом связи актриса осталась довольна: она получила одобрение от Маргарет и поняла, как в полной мере отразить личность своей героини на экране. Примечательно, что при этом Бонэм Картер была лично знакома с принцессой, о чем рассказывала в прошлом году в интервью изданию Harper’s Bazaar:

Она была большим другом моего дяди Марка. Он состоял в полку гренадеров и, кажется, лично охранял Маргарет и Елизавету в Виндзоре. А потом они встретились, и, как мне думается, там даже был роман. Дядя был настоящий красавец…

Хелена Бонэм Картер в образе принцессы Маргарет

Ванесса Кирби в роли принцессы Маргарет

Пообщалась Хелена и с многими приближенными принцессы.

По словам одной из фрейлин Леди Гленконнер, принцессе с ранних лет говорили, что ей стоит все делать медленно – поскольку она постоянно на виду и должна экономить свои силы. Другая сказала, что ее помада была заострена с двух сторон – чтобы можно было одним движением накрасить губы. Чем меньше усилий, тем лучше – признак высокого статуса. Маргарет всегда носила корсет, потому что была очень тревожной: одежда стала ее эмоциональными доспехами. Еще ее парикмахерша рассказала мне, что она заполняла кроссворд в Times за 11 минут, а после эта женщина достала локон ее волос, который сохранила, и дала мне подержать его. У меня мурашки пошли по коже.

Изобретет ли Лесли Мэнвилл какие-то новые способы изучения истории британской королевской семьи – покажет время.