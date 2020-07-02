 

Фебрильные судороги после вакцинации не влияют на развитие детей

02.07.2020, 19:18, Разное


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Лихорадка (повышение температуры тела) – одно из возможных осложнений вакцинации. Иногда на ее фоне у детей развиваются судорожные приступы (фебрильные судороги). В новом исследовании, которое опубликовано в Neurology, авторы показали, что эти судороги, по всей видимости, не влияют на развитие детей.

Ученые из Сиднейского университета (University of Sydney) сравнили развитие 62 детей, у которых были фебрильные судороги после прививок, с развитием 70 детей, у которых фебрильные судороги развались по другим причинам, и 90 детей, у которых никогда не было таких осложнений. Судорожный приступ пришёлся на возрастной диапазон от 2 до 2,5 лет.

Ученые сравнили когнитивные, моторные (двигательные) и речевые функции всех участников исследования. О поведении детей исследователи судили, исходя из опросов родителей. Тестирование детей, которые перенесли судорожный припадок, проводилось через один-два года после него.

Никакой разницы в развитии, поведении и мыслительных способностях у детей из трех групп обнаружено не было.

«Это ободряющие новости для родителей. Фебрильные судороги могут развиваться после вакцинации и, естественно, могут серьезно волновать родителей. Кроме того, из-за них родители могут терять доверие к вакцинации в дальнейшем. Сейчас родители могут быть успокоены, узнав, что фебрильные судороги не влияют на развитие ребенка»,- сообщила Люси Денг, соавтор исследования.

Ученые подчеркнули, что фебрильные судороги не влияли на развитие детей, даже если те происходили в возрасте до одного года или были длительностью более 15 минут.



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