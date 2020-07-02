Мнение: Холостой

02.07.2020, 19:17, Разное

В Сиэтле полиция ликвидировала местную анархо-республику, которая достала всех. Поводом стало убийство двух черных, которых убила местная "народная милиция", а проще говоря – гопники, которые взяли на себя функцию охраны шести кварталов города, захваченных леваками. Еще одним поводом стало обращение бизнесменов, оказавшихся в анархо-анклаве, и которых обложили данью в помощь революционным массам. Бизнесмены обратились в суд, и теперь мэрия должна будет выплатить им за собственное бездействие весьма приличную сумму. Наконец, бандюки расползлись по городу и умудрились нарушить покой и "прайвеси" местного мэра-демократа, которая вначале была всей душой за революционеров и фактически попустительствовала им. Но когда ситуация коснулась лично ее благополучия, политические соображение отошли на второй план.

В целом движение BLM выстрелило слишком рано, у него не было ресурса для распространения, а потому, как это всегда бывает, если ты не расширяешь зону своего контроля, ты ее теряешь. Революционеры забыли главное правило революции – оборона есть смерть восстания. Плюс они понятия не имели о цели любого восстания – это, конечно, власть. Если ты не захватываешь власть, то ты ее теряешь. Впрочем, люмпены для такого рода мероприятий не пригодны, они – просто боевики. Громить, сносить – это к ним. Все остальное для них не под силу. Организовать люмпенов можно, но для этого требуется внешний ресурс, причем значительный. А так как конкретной задачи для уголовного сброда прямо сейчас нет, то вспыхнувший пожар начинает затухать, причем самопроизвольно. Впрочем, теперь нужно как-то справляться с резко выросшим ростом преступности, но она уже почти не носит политического подтекста – бандиты просто грабят.

Трамп получил на этой истории вполне приличные дивиденды – сбор пожертвований на его избирательную кампанию резко ускорился и усилился, его электорат мобилизуется. Проблема Трампа – не столько конкурент-демократ Байден, сколько неприятие его всем американским истэблишментом, а потому его опора – это "глубинный" народ, и с этим ресурсом американский "политикум" связываться не рискует.

Тем не менее, хотя выстрел и оказался холостым, и расовые волнения начинают затухать, все впереди. Ключевая точка напряженности – выборы. Их исход неизвестен, неизвестна и возможная реакция кандидатов на итоги. Уже были прецеденты, когда оглашение итогов отодвигалось и голоса пересчитывались: именно так произошло между Бушем-мл и Альбертом Гором, когда пересчитывали голоса во Флориде и натянули результат скорее лишь потому, что губернатором там был брат Джорджа Буша. Админресурс – он и в Америке админресурс. Гор тогда признал поражение. Возможно, что в этом году мы увидим снова пересчет голосов в некоторых штатах, но главное – согласятся ли с его результатами кандидаты. Если да – то все будет как обычно. Если нет – то ситуация попадет в тупик. Вот тогда и потребуются аргументы, которые сегодня заявили о себе.