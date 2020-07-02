 

Лукашенко назвал «единственное требование» к России

02.07.2020, 19:16, Новости дня

Белоруссия не намерена бежать от России, просто желает, чтобы к ней относились «по-человечески», сообщил глава республики Александр Лукашенко.

«Сегодня Белоруссия на разрыв. С Востока нас боятся потерять – и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», – цитирует Лукашенко БелТА.

Белоруссия не желает, чтобы ей «понукали» с Запада, добавил он.

«Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», – заключил глава республики.

Во вторник центризбирком Белоруссии получил пакет документов от президента страны Александра Лукашенко для регистрации кандидатом на пост главы республики.



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