 

США задумались о передаче Киеву оружия на 600 млн долларов

02.07.2020, 19:16, Новости дня

США заявили о намерении передать Украине вооружение и военную технику стоимостью порядка 600 млн долларов, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. Минобороны Канады уже заявляло о подготовке к прибытию во Львовскую область 90 военных инструкторов из состава четвертой канадской дивизии с военной базы в городе Петавава, штат Онтарио. Следом за ними запланирована отправка еще 50 военнослужащих с теми же целями. На три года продлена британская военно-инструкторская программы «Орбитал», – сказал Лукашевич, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в проекте бюджета Пентагона на 2021 год Украине предлагается выделить еще 250 млн долларов для военных ассигнований. Половина средств будет направлена на обеспечение поставок оружия, добавил дипломат.

«В июне Вашингтон озвучил далекоидущие планы передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около 600 миллионов долларов. Помимо этого, США продолжают строительство военно-морского командного пункта в Очакове Николаевской области», – отметил Лукашевич.

В июне Киев сообщал, что США поставили на Украину партию ракет противотанкового комплекса Javelin («Джавелин») одной из последних модификаций.

Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Домашние животные под угрозой: коронавирус может поражать собак и кошек

15.06 / Первый канал занялся поиском сотрудника для «войны против всего зла на свете»

17.04 / “Нужно задавать сложные вопросы”. Британия хочет выяснить роль Китая в распространении коронавируса

01.07 / Байден отказался от проведения митингов в ходе президентской кампании

17.05 / Помпео потребовал от Китая не мешать работе американских СМИ в Гонконге

21.06 / Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с COVID-19

24.06 / “Золушку” с Парада Победы наградят за выдержку

21.04 / Названы сроки завершения создания боевого робота «Маркер»

09.06 / Автоновости: Opel показал тизерное изображение нового кроссовера Opel Mokka

12.06 / Администрация Трампа анонсировала инициативы по расширению возможностей женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска