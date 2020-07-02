Мнение: Кражи в России, рост безработицы и разница между Сибирью и Югом

02.07.2020, 19:10, Разное

1. Ещё одна статья на «Руксперте» со статистикой по преступности в России. Оказывается, число краж в стране за последние 15 лет снизилось более чем вдвое. То ли воры обленились, то ли уровень жизни в стране вырос, то ли полиция стала лучше работать:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_краж_в_России

Как и в случае с грабежами, мы видим пик в начале 1990-х, когда преступность в стране быстро росла, и, что более загадочно, в 2005 году. Ранее мы с вами предположили, что дело здесь в более полной регистрации преступлений с этого времени.

Однако, как указали читатели в комментариях, есть и другая возможная причина. К середине 2000-х народ успел поднакопить жирок: у многих появились мобильные телефоны, которые можно было украсть (или, в случае грабежа, отнять). Также много кто разжился собственными автомобилями, которые, вероятно, начали чаще угонять.

2. Промежуточные итоги по росту безработицы в России оказались заметно лучше ожидаемого – и гораздо лучше, чем в западных странах:

https://lenta.ru/news/2020/06/29/reshetnikov/

Министр экономического развития Максим Решетников назвал число потерявших работу из-за пандемии коронавируса россиян. Об этом он рассказал на совещании правительства по ситуации на рынке труда.

Глава Минэкономразвития отметил, что во время ограничений из-за коронавируса в России работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения. При этом с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона человек, треть из них сократили.

«Но то, что это только 4,5 процента от общего числа, в целом неплохой результат», — отметил министр. Он добавил, что стабилизировать рынок помогут меры по поддержке экономики, указав, однако, что эту программу «никто не назовет достаточной». При этом Решетников подчеркнул, что статистика указывает на эффективность этих мер.

3. В обсуждении разбоев и грабежей в России комментатор ogon_777 высказал личное наблюдение по поводу разных обычаев в разных регионах России:

https://olegmakarenko.ru/1890004.html?thread=752752852#t752752852

Потому что южане много говорят, но мало стреляют. А вот в Сибири и на севере после спокойного конфликта на низких для южанина тонах непонятно с чего вдруг начинают бить смертным боем всем подручным. Я когда с Алтая переехал в Московскую область, просто поразился как запросто люди скандалят и посылают на три буквы друг друга… а в итоге ничего. Но когда я впервые увидел ростовских и одесских… Сейчас, кстати, сама Москва по преступности тоже весьма спокойный регион, на уровне Чечни или Чехии.