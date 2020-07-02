 

Ученые: Силовые упражнения и аэробная нагрузка способны снизить риск смерти на 40%

02.07.2020, 19:09, Разное

Ученые провели масштабное исследование, подтвердившее, что благодаря сочетанию силовых упражнений и аэробной нагрузки можно снизить риск смерти на 40%. На результаты не влияла интенсивность спортивных занятий, информирует иностранное издание The BMJ.
В рамках научной работы специалисты проанализировали показатели около 480 тысяч жителей Соединенных Штатов, возрастом от 18 до 85 лет, занимавшихся силовыми упражнениями и аэробной физической нагрузкой в период с 1997 по 2014 год. Участники информировали исследователей о количестве тренировок, позднее сведения связали с записями о смертности практически за 9 лет.

На протяжении всего испытания лишь 76 384 участника – 16% прислушивались к советам специалистов, занимаясь физическими нагрузками. Они выделяли 150 минут в неделю на тренировки средней интенсивности или посвящали 75 минут высоким аэробным нагрузкам. В отличие от тех, кто игнорировал рекомендации экспертов, у добровольцев, которые делали силовые упражнения, риск летального исхода от любых причин снижался на 11%. Любители интенсивных аэробных занятий снижали вероятность смерти на 29%. При сочетании данных типов нагрузки снижение риска смертности составляло 40%, – отметили ученые.



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