Нюша рассказала, какими способами Киркоров и Собчак привлекают к себе всеобщее внимание

02.07.2020, 19:09, Разное

Певица Нюша в одном из недавних интервью пояснила о том, что Филиппу Киркорову и Ксении Собчак нравится получать всеобщее внимание. По мнению певицы, знаменитости добиваются признания разными способами.

Нюша подчеркнула, уважает Киркорова и вспоминает первую встречу с ним еще на старте своей карьеры. Ксению Собчак певица помнит как «блондинку в шоколаде» по одноименному реалити-шоу, вышедшему на экраны в 2008 году. Этих двух знаменитостей, по мнению Нюши, объединяет одна общая черта – они оба обожают внимание публики и любят «жить в свете софитов». При этом, исполнитель хита «Единственная моя» стремится обратить на себя внимание благодаря внешнему виду. «Выйти за хлебом, не приодевшись, – это не про экс-супруга Пугачевой», – отметила Нюша. Собчак также любит внимание общественности, и для этого, по мнению исполнительницы, она может вступать со всеми в споры и обсуждения, и пребывает постоянно в рамках информационного поля.

Также Нюша впервые пояснила о причинах обиды на бывшего избранника Егора Крида. Артистка долго не могла простить исполнителю его публичный рассказ об их отношениях, которые они изначально договорились держать втайне, пишет «Слово и Дело».