Виктор Дробыш поддержал Иосифа Пригожина в вопросе отмены «крепостного рабства» артистов

02.07.2020, 19:09, Разное

Виктор Дробыш в недавнем интервью согласился с мнением Иосифа Пригожина в вопросе отмены «крепостного рабства» артистов. Продюсеры считают, представителям отечественного шоу-бизнеса необходимо платить за любой их труд.

Иосиф Пригожин заявил, отмена выступлений из-за пандемии коронавируса существенно повлияла на финансовое положение творческой интеллигенции, поэтому она имеет право на поддержку со стороны государства, как и представители иных профессий. По мнению продюсера, отечественные артисты «работают как крепостные», не получая денег за участие в различных фестивалях и эфирах на телевидении, в отличие от зарубежных коллег. Супруг Валерии подчеркнул, необходимо платить членам жюри песенных фестивалей и участникам других шоу, и чтобы добиться этого, нужен «бунт» с их стороны. Ранее Алла Пугачева и Сергей Шнуров отказались бесплатно посещать любые мероприятия. По мнению продюсера, если все представители отечественного шоу-бизнеса займут такую позицию, произойдет «максимальная монетизация таланта в стране».

Виктор Дробыш отметил, многие артисты часто работают на альтруистических началах, некоторые даже готовы платить за место рядом со знаменитостью. Композитор поддержал Пригожина в высказывании о необходимости оплаты любого труда артистов, поскольку он несет за собой издержки. По словам продюсера, суммы должны рассчитываться индивидуально, бить гибкими и разными. В то же время, неодинаковая оплата может вызвать споры между звездами, пишет inforeactor.