Глава Амурской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

02.07.2020, 18:53, Новости дня

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына провела прямой эфир в соцсетях вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Эфир был посвящен коронавирусу и снятию ограничений, сообщила Кислицына в своем телеграм-канале.

Амурская область одним из первых в РФ столкнулась с коронавирусной инфекцией, поскольку является приграничной территорией, рассказал глава региона в эфире трансляции.

Сейчас ситуация под контролем, удалось остановить рост заболеваемости. Сохраняется самоизоляция для граждан 65+, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Действуют ограничения в городах Свободный и Благовещенск.

Индекс закрытости экономики региона составил всего 2%, это очень низкий показатель, отметил Орлов.

В регионе инициированы широкие меры поддержки для малого и среднего бизнеса (налоговые льготы, субсидии на выплаты заработной платы работникам и услуги ЖКХ, цифровизация бизнеса).

По национальным проектам в области происходит замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, строительство началось в июне. Орлов отметил, что это очень важный проект для области, поскольку помогает в большой степени решить проблему доступности медицинских услуг. Также планируется запуск мобильных пунктов, которые будут курсировать по сельской местности.

Началось строительство нового моста через реку Зея, которое планируется закончить через 30 месяцев. В прошлом году завершены основные работы по возведению международного моста через реку Амур. Сейчас ведутся работы по созданию предмостовой зоны. Открытие движения через мост будет возможно только после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также в регионе началась реализация уникального проекта – канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэ (КНР), планируемый срок завершения – 2021 год.

В регионе реализуется большое количество социальных проектов, затрагивающих широкие слои населения: льготная ипотека, сельская ипотека, бесплатные обеды для школьников, «В будущее вместе». Все проекты направлены на решение важных и актуальных проблем области, заключил Орлов.

Ранее глава Удмуртской республики Александр Бречалов в прямом эфире с Кислицыной разъяснил механизм работы правительственной горячей линии для медицинского персонала, отметив, что лично включен в решение проблем и вопросов врачей. До этого состоялся разговор с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.