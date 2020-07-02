Региональные депутаты от оппозиции оценили ход голосования по поправкам

02.07.2020, 18:53, Новости дня

«На многих участках были организованы концерты. Народ ведь соскучился по праздникам после коронавирусных ограничений. Явка была довольно высокой, хотя и ниже, чем на президентских выборах – пандемия все-таки сыграла свою роль», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат из Удмуртии Алексей Конорюков, комментируя ход голосования по поправкам в Конституцию в его республике.

«Я вчера весь день проездил в своем округе – это три больших муниципальных района. Побывал на многих участках – никаких нарушений, провокаций и жалоб», – рассказал глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков. По его словам, на многих участках были организованы концерты.

«Все равно же народ соскучился по праздникам после пандемии. Во дворах палатки развертывали, с урнами обходила дома участковая комиссия. Сколько я слышал, людей призывали просто прийти и проголосовать, никакого давления «за» или «против» не было», – подчеркнул собеседник.

Конорюков отметил, что явка оказалась довольно высокой, хотя и ниже, чем на президентских выборах – порядка 56%. «Пандемия все-таки сыграла свою роль – так можно объяснить это «отставание». При этом, продление голосования на неделю обезопасило людей – на участках не было столпотворения», – признал коммунист.

Собеседник сообщил, что при общих результатах – около 69 % «за» поправки и чуть более 30 процентов – «против», в сельских районах это соотношение было порядка 80 к 20 процентам, при явке под 80%. «Молодцы и комиссия, и граждане», – так оценил этот результат глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии.

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков рассказал о том, как лично объезжал участки в областном центре и видел много голосующей молодежи. «Несмотря на огромную и серьезную пиар-кампанию, не все жители региона были в курсе того, что приближается голосование по поправкам к Конституции, – посетовал депутат. – Но в итоге явка превысила мои ожидания. В целом, наша область показала высокую явку – более 53%».

По словам Минакова, ЛДПР отправила своих наблюдателей на участки не только Пскова и Великих Лук, но и в большинство районов. «Региональное отделение отработало в полную силу. Мы сделали все, что могли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. Депутат сообщил о зафиксированных незначительных нарушениях процедуры голосования, о которых в ЛДПР узнавали, кстати, в том числе из социальных сетей. «Явных и серьезных арушений выявлено не было», – отметил глава фракции.

«Голосование прошло с хорошей явкой. Результат легитимный, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании Республики Саха (Якутия) Гавриил Парахин. – Обычно, если есть нарушения, то они всплывают. Как руководитель партии, который выставлял наблюдателей на участках, вижу, что никаких нарушений не было. Я проголосовал в первый же день. Все проходило спокойно и было организовано грамотно в плане безопасности».

В Якутии 58,3% участников голосования поддержали поправки к Конституции. За принятие поправок в Основной закон проголосовали 58,34%, против – 40,65%. По словам Парахина, результаты показывают, что не все отнеслись положительно к изменениям в Конституцию. «На Дальнем Востоке много регионов, которые проголосовали не за поправки, но зато с хорошей явкой. Наше население любит ходить на выборы и излагать свою позицию», – считает глава фракции ЛДПР.

Лидер отделения «Справедливой России» в Севастополе Евгений Дубовик назвал правильным решение ЦИКа «растянуть» голосование на неделю. В итоге каждый избиратель мог выбрать удобный для себя день. Также хорошо, что были введены формы выездного и дистанционного голосования, отметил справедливоросс. «Около 84,6% избирателей в Севастополе высказались за изменение Основного закона страны. Против – чуть более 14,6%», – напомнил Дубовик в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Явка по Севастополю в среднем составила около 62%. Я официально не был наблюдателем, но мы заключили договор с Общественной палатой об оказании помощи в процессе голосования. Я не видел каких-либо нарушений или провокаций. Также я не согласен с высказываниями, что людей подкупили призами, чтобы они шли на избирательные участки. Каждый, кто хотел выказать свою точку зрения, сделал это. А викторина – это уже отдельная история», – отметил Дубовик.

Правда, бюллетени двух переносных ящиков для голосования в Севастополе все же были признаны недействительными. Как уточнили в ЦИК, в первом случае бюллетеней в ящике превысили заявленное в акте число участников голосования. Во втором случае, как оказалось, бюллетень был выдан гражданину, ранее уже проголосовавшему в помещении избиркома. «В ходе пересчета признаны недействительными бюллетени для голосования в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей», – уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя этот эпизод на брифинге в Центризбиркоме.

Ранее Памфилова назвала голосование по Конституции легитимным.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92%, против высказались 21,27%.

Эксперты расценили итоги голосования как тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, «попавших в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.