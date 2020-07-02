В жилом доме в Кирове произошел взрыв газа

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02.07.2020, 18:53, Новости дня

Взрыв газовоздушной смеси произошел в доме на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек, сообщили в четверг в министерстве энергетики и ЖКХ по региону.

«В четверг, 2 июля, в 17.15 (мск) в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек», – сообщил источник ТАСС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в многоквартирном панельном пятиэтажном доме, в квартире есть повреждения, выбиты окна на кухне.

На данный момент для ликвидации последствий на место оперативно выехали аварийные службы – 21 человек и шесть единиц спецтехники.

В конце июня сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв газа, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей, под завалами находились люди, один человек погиб.



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