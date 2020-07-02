 

Дмитрий и Кирилл Нагиевы снялись во втором сезоне сериала от OKKO

02.07.2020, 18:41, Разное

Новая часть ситкома будет состоять из десяти эпизодов.
Хронометраж каждого – максимум 15 минут. Главные роли в ленте исполнили Дмитрий и Кирилл Нагиевы.

Сериал “Нагиев на карантине” будет
доступен по подписке на сайте okko.tv. Первую серию второго
сезона картины опубликуют на ютуб-канале Okko
и в официальной группе сервиса в “Одноклассниках”.

В новой части проекта “Нагиев на карантине” главные герой получает отрицательные результаты
теста на коронавирус. Дмитрий решает забыть о режиме самоизоляции и вернуться к
нормальной жизни. За время вынужденного
нахождения дома отношения Нагиева и его супруги испортились. Артист решает прорваться
в город, подальше от благоверной.

Машину Нагиева останавливают на первом же посту ДПС.
Полицейские выписывают герою проекта штраф за отсутствие перчаток и маски.
Дмитрий вступает в перепалку со стражами порядка, но это только усугубляет
ситуацию. Блюстители закона заставляют Дмитрия Нагиева отправиться по месту прописки. Это дом, где живет сын актера Кирилл со своей зазнобой.

Сразу два темпераментных Нагиева оказываются в одном месте. Дмитрию
и Кириллу придется научиться жить на одной территории.



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