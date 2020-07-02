 

Более половины опрошенных украинцев недовольны работой Зеленского

02.07.2020, 18:41, Разное

Результаты соцопроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, свидетельствуют о том, что работу Владимира Зеленского на должности президента одобряют лишь 36% опрошенных граждан. Деятельностью главы государства недовольны 52% респондентов.

Остальные либо воздержались от ответа, либо не определились с выбором. Примечательно, что полгода назад о работе Зеленского положительно отозвались 62% граждан, в то время как против его действий были лишь 25%.

Но еще меньше украинцев довольны деятельностью Верховной рады – парламента страны. 76% опрошенных негативно высказались о его работе, и лишь 9% – позитивно. Действия спикера Рады Дмитрия Разумкова вызвали недовольство у 51% участников опроса, а положительно их оценили 21% респондентов.

Приблизительно так же оценили работу главы правительства Украины Дениса Шмыгаля: его не поддерживают 56% граждан. Работой кабинета министров довольны лишь 8% опрошенных.

Опрос проводился с 24 по 28 июня 2020 года посредством личного интервью. В нем приняли участие две тысячи совершеннолетних украинцев из всех регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Мнение: О скалках жен

07.06 / Умершего участника КВН из-за пандемии коронавируса не смогли нормально похоронить

11.05 / Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями из-за решения суда по ЕЦБ

25.05 / Мнение: Ученые привили себе вакцину: преступление или подвиг?!

16.06 / Юлия Проскурякова поддержала Агату Муцениеце после развода с Прилучным

18.04 / Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отреагировали на скандальное высказывание Седоковой о продюсере «ВИА Гры»

21.04 / С днем рождения, королева: Букингемский дворец показал архивные видео из детства Елизаветы II

15.04 / В зоопарке в Германии из-за коронавируса одних животных начнут кормить другими

13.06 / В Японии разработали метод определения плотности толпы на фоне коронавируса

01.07 / Обнародованы подробности стычек в Дижоне с участием чеченцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска