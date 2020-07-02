 

Roland Garros пройдет при зрителях. Арены заполнят на 50-60 процентов

02.07.2020, 18:32, Новости дня

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису продолжают подготовку к проведению турнира и сообщили о том, что он будет проходить при зрителях. При этом трибуны планируют заполнять на 50-60 процентов от общей вместительности.

В связи с этим представителями турнира "Большого шлема" был разработан медицинский протокол, который предназначен для защиты посетителей арены от вирусных рисков. Его важнейшей частью является социальное дистанцирование.

"Федерация тенниса Франции продолжит адаптироваться к условиям, которые вызваны пандемией коронавируса, в связи с чем был подготовлен протокол, предназначенный для защиты болельщиков во время столь исторического Roland Garros", — говорится в сообщении FFT на официальном сайте.

Также теннисная федерация Франции сообщила, что уже в скором времени билеты на матчи турнира поступят в продажу. Приобрести их можно будет с 16 июля.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции проходит на теннисных кортах Парижа с грунтовым покрытием. Изначально турнир должен был пройти в мае-июне, однако календарь пришлось менять из-за эпидемиологической обстановки. Теперь Roland Garros состоится с 27 сентября по 11 октября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Нефть подорожала, отыгрывая потери в начале недели

10.04 / Гнилая картошка и две сосиски: как кормят детей в российских регионах

29.06 / Общество: Как «поправить» детство российских детей

20.03 / В Якутии начались массовые погромы мигрантов

20.04 / За границей от коронавируса вылечились 50 украинцев – МИД

06.06 / Лидеры РФ трех сезонов провели онлайн-встречу клуба «Эльбрус»

08.06 / Премьер Армении уволил ключевых силовиков. Глава Генштаба на фоне коронавируса устроил роскошную свадьбу сына

15.04 / У летучих мышей найден еще один тип коронавируса

03.06 / Гордон: Киевлянин Ян Кум в Украине не пригодился никому. Он уехал в США, изобрел WhatsApp и продал его за $19 млрд

13.05 / Депздрав Москвы опроверг сообщения о некорректности подсчета смертности от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска