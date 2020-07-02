В конце недели в Херсонской области ожидается жара до +42 °С
02.07.2020, 18:30, Новости дня
В Херсонской области в течение 5–7 июля ожидается повышение температуры воздуха до +42 °С. Об этом в Facebook сообщил Херсонский областной центр метеорологии.
“Днем 5–7 июля в Херсонской области и Херсоне ожидается чрезвычайная жара +40…+42 °С”, – сказано в сообщении.
В связи с этим в регионе объявлен третий уровень опасности.
Попередження про стихійне метеорологічне явище ІІІ рівня небезпечності (СМЯ IІI) Вдень 05-07 липня 2020 року по…
Posted by Херсонський обласний центр з гідрометеорології on Neljapäev, 2. juuli 2020
В соответствии с классификацией Украинского гидрометцентра, при третьем – максимальном – уровне опасности “погодные условия крайне опасны и создают угрозу жизни людей на значительных территориях”.
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