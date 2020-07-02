Командование Воздушных сил обвинило ГБР в подрыве обороноспособности Украины
02.07.2020, 18:30, Новости дня
Государственное бюро расследований нанесло удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом 2 июля заявило в Facebook командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Следователи ГБР в ходе обысков в расположении зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, изъяли СВЧ-приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, сказано в сообщении. В случае выхода из строя зенитно-ракетных комплексов запас СВЧ-приборов позволяет быстро восстановить их боеспособность.
В Воздушных силах отмечают, что следователи инкриминируют должностным лицам ВСУ существенные нарушения при закупке клистронов. Однако в постановлении суда, которое цитирует командование, не говорится об изъятии приборов, а лишь об осмотре военной части и зенитных ракетных дивизионов”.
“Зеркальные процессуальные действия” проводились сразу в трех зенитных ракетных бригадах, что создавало впечатление “спланированной акции, направленной на подрыв обороноспособности государства”, подчеркнули авторы заявления.
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Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Neljapäev, 2. juuli 2020
“Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны. Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела. В то же время призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства”, – резюмировали в командовании Воздушных сил ВСУ.
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