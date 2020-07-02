Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильном ветре

02.07.2020, 18:30, Новости дня

Спасатели предупредили о грозе, ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве до 22.00 мск четверга, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 2 июля в Москве до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами с ливнем. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», – передает РИА «Новости» сообщение.

Кроме того, столичные спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также, если непогода застала на улице, рекомендуется укрыться в капительных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Напомним, согласно данным, зафиксированным на метеостанции МГУ им. Ломоносова, в июне этого года установлен новый рекорд осадков – первый месяц лета в Москве стал самым дождливым за последние 200 лет метеонаблюдений. Также побит еще один вековой рекорд: количество выпавших осадков в столице за первую половину года впервые за 200 лет превысило 500 мм.