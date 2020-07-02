Психологи рассказали об особенностях полового созревания подростков

02.07.2020, 18:30, Разное

Психологи из Германии рассказали о процессах, происходящих у подростков во время полового созревания. Специалисты отметили, приблизительно 150 лет назад стадия «взросления» у девочек наступала в более позднем возрасте.

Психологи отмечают, в период с 11 до 15 лет у девочек происходит увеличение груди и формирование окончательного вида половых органов. В это время расширяется таз, и начинают прорастать волосы под мышками и на лобке. Примерно в 12 лет наступают первые менструации, а в 17 – заканчиваются процессы роста. У мальчиков с 11 лет начинается интенсивный рост яичек, пениса и волос на лобке. Немного позднее увеличивается процент мышечной массы в теле, и ускоряются процессы роста. В 15 лет наблюдается так называемый «перелом» голоса, возникающий из-за расширения гортани. Специалисты подчеркивают, 150 лет назад половое созревание у девочек начиналось лишь с 17 лет, а не с 12-13, как сейчас. Причиной этому эксперты называют улучшение питания, так как для осуществления репродуктивной функции необходимо присутствие в теле девушки не менее 17% жира.

В период роста организма передняя часть мозга координирует чувства, поведение и выбор. В связи с этим в подростковом возрасте часто возникают перепады настроения, низкая самооценка и ослабление инстинктов самосохранения. В то же время улучшается память, мыслительные процессы и чувства. Подростки отличаются от взрослых большей креативностью, оригинальностью и идеалистичностью, пишет newinform.