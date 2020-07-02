Экоактивисты устроили акцию протеста перед Меркель

02.07.2020, 18:30, Новости дня

В Берлине активисты экологического движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat провели акцию протеста в Бундестаге, разбрасывая листовки в нескольких метрах от канцлера Ангелы Меркель.

Акция протеста посвящена голосованию по закону о прекращении использования ископаемого угля, предусматривающего отказ от угольной энергетики к 2038 году, передает РИА «Новости».

Активисты полагают, что это слишком поздняя дата, часть из протестующих призывают закрыть угольные ТЭС к 2025 году, а некоторые считают, что от угля нужно отказаться к 2030 году.

«С научной точки зрения, с выходом из угольной промышленности к 2038 году Германия окончательно прощается с целью в 1,5 градуса (цель сдержать потепление климата в пределах 1,5 градуса по отношению к доиндустриальной эпохе в соответствии с Парижским соглашением). <…> Мы, исходя из научного консенсуса, требуем выхода из угольной промышленности к 2025 году. Все остальное – это предательство молодого поколения», – сказала активистка Jugendrat Рифка Ламбрехт.

В Сети опубликовали видеозапись с акцией. На нем демонстрируется, как активисты разбрасывают листовки и открывают зонты, символизирующие «пакет спасения» – программу спасения экономики Германии от последствий пандемии.

В ролике также запечатлена Меркель, которая прослушала выступление молодежи.

В 2019 году сообщалось, что выбросы углекислого газа в атмосферу не снизились после перехода Германии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). При этом стоимость энергии для потребителей увеличилась.