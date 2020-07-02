«Займитесь собой»: Пользователи Сети раскритиковали тетю Анастасии Костенко за высказывания об алиментах Тарасова

02.07.2020, 18:30, Разное

Тетя Анастасии Костенко Наталья Парамонова высказалась в Сети о непомерной сумме алиментов, которые должен платить супруг ее племянницы футболист Дмитрий Тарасов своей дочери от предыдущего брака. Пользователи Сети раскритиковали родственницу модели за такие слова.

Ранее Анастасия Костенко заявила об огромных аппетитах экс-супруги Тарасова, запрашивающей слишком большую сумму алиментов на дочь Ангелину. Для помощи мужу в понижении суммы выплат, модель воспользовалась услугами адвоката. Тетя Костенко начала дискутировать с пользователями Сети, считающими футболиста обязанным платить такие суммы. Парамонова заявила, юрист поможет восстановить справедливость, поскольку при вынесении решения судом для определения суммы алиментов почему то были учтены и доходы племянницы. «Аппетиты первой супруги Тарасова просто зашкаливают», – возмутилась Парамонова, и сразу подверглась шквалу критики со стороны пользователей Сети. Фолловеры отметили, нехорошо родственнице стороны конфликта «лить грязь» на первую супругу футболиста, поскольку «Костенко может оказаться на ее месте раньше, чем можно предположить». Также пользователи порекомендовали Парамоновой заняться собой и не проявлять интерес к чужим проблемам, пишет nation-news.