 

Хельсинкская комиссия США осудила российское голосование по поправкам к конституции

02.07.2020, 18:20, Новости дня

Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Элси Хейстингс и ее сопредседатель сенатор Роджер Уикер в совместном заявлении осудили состоявшийся в России плебисцит по поправкам к конституции.

Как отмечается в документе, «результат голосования был предрешен задолго до того, как были подсчитаны бюллетени».«Благодаря сфальсифицированному мошенническому голосованию, российский народ – а также те, что живут под российской оккупацией – останутся под властью наделенного еще большими полномочиями Путина, который будет править, пока ему не перевалит за восемьдесят», – говорится в заявлении руководителей Хельсинкской комиссии.

Роджер Уикер (архивное фото)

«Из-за поддерживаемого государством мошенничества, принуждения и намеренного запутывания вопроса оказалось невозможным узнать подлинную волю российского народа, который заслуживает эффективного, демократического правительства, в соответствии с обязательствами, которые взяла на себя Россия в качестве члена ОБСЕ», – подчеркивают авторы документа.

Они констатируют, что с 25 июня по 1 июля граждане России и жители незаконно оккупированного Россией Крыма и незаконно оккупированных поддерживаемыми Россией сепаратистами регионов Донбасса могли проголосовать или за, или против пакета, включавшего более двухсот поправок к российской конституции.

В заявлении отмечается, что, поскольку голосование не было официально квалифицировано как референдум, были отменены правила и процедуры, обычно применяемые в подобных случаях, – в том числе касающиеся минимального количества проголосовавших.

Российский Центризбирком объявил о предварительных результатах голосования, демонстрирующих преобладающую поддержку поправок к конституции, до закрытия последних участков для голосования, что в нормальных условиях было бы незаконно, заявляют руководители Хельсинкской комиссии.

Среди других нарушений они указывают на голосование по принуждению, которое оказывалось на трудящихся их начальством.

Конгрессмен Хейстингс и сенатор Уикер отмечают также, что поправки приняты после лишь незначительного их обсуждения президентом РФ Владимиром Путиным и обеими палатами российского парламента, которое состоялось 11 марта, за которыми последовало быстрое их одобрение региональными парламентами и Конституционным судом РФ.

«Владимир Путин уже 20 лет управляет Россией в качестве президента или премьер-министра. Теперь он может править еще два шестилетних срока после того, как в 2024 году закончится его нынешний срок», – констатирует Хельсинкская комиссия США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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