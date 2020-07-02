Путин пообещал оправдать доверие проголосовавших за поправки к Конституции

02.07.2020, 18:18, Разное

…проголосовавших за поправки к Конституции

Президент Владимир Путин по итогам общероссийского голосования обратился к гражданам и поблагодарил поддержавших поправки к Конституции «за поддержку и доверие».

По мнению главы государства, результаты голосования показывают, что «подавляющее большинство жителей РФ верят, что мы можем работать лучше». Путин также заявил, что «расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей» (цитата по ТАСС).

«Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, черствостью, безразличием, многие живут еще трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее», — считает президент.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, итоги голосования ранее назвал триумфом. «По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — пояснил Песков. Он также выразил уверенность в том, что новая Конституция станет фундаментом для последующих реформ.

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По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей, а 21,27% участников голосования выступили против изменений, предполагающих в том числе обнуление президентских сроков Путина. Итоговая явка составила 67,97%. Единственным регионом, большинство жителей которого проголосовали против поправок, оказался Ненецкий автономный округ. Однако врио губернатора Юрий Бездудный уверен, что это можно объяснить реакцией жителей НАО на тему с объединением субъекта с Архангельской областью.