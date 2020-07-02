 

В Госдуму внесен проект о запрете для сотрудников ФСБ разглашать профессиональную тайну

02.07.2020, 18:16, Новости дня

В Госдуму внесли проект закона, запрещающий сотрудникам ФСБ и ветеранам спецслужбы разглашать информацию о деятельности органов службы безопасности, составляющей профессиональную тайну.

Документ внесли глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин, передает ТАСС.

По проекту, к профессиональной тайне органов ФСБ относятся данные, «разглашение которых может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации».

При этом речь не идет о государственной тайне или служебной информации ограниченного распространения.



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