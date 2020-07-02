 

Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

02.07.2020, 18:16, Новости дня

Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Действительно, в конце мая в Малайзии издана такая книга. Насколько известно, этой информацией поделились наши эксперты, автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

По ее словам, автор утверждает, что США могли использовать трагедию как повод ввести новые санкции против России.

Ранее директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.



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