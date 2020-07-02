Кристина Риччи запретила мужу приближаться к ней

02.07.2020, 18:15, Разное

Тревожные новости о браке еще одной голливудской актрисы (а ранее с запретительным приказом был связан брак Джейми Кинг) стали известны несколько часов назад: по сообщениям издания Us Weekly, еще в прошлую среду, 25 июня, в отделение полиции Лос-Анджелеса поступил звонок о случае домашнего насилия в районе Вудланд-Хиллз, где и находится дом Риччи. После этого неприятного инцидента Кристина получила запретительный приказ, согласно которому ее супругу теперь запрещено приближаться к ней. При этом сам Джеймс Хеердеген пока не арестован.

Примечательно, что всего за несколько дней до этого 40-летняя актриса сделала в Instagram публикацию, в которой она вместе с сыном Фредди поздравляла своего супруга с международным Днем отца. Но, по-видимому, за это время ситуация в ее семье успела кардинально перемениться.

Кристина Риччи и ее супруг Джеймс ХеердегенКристина Риччи и дольщик (то есть человек, который отвечает за перемещение оборудования кинооператора на площадке) Джеймс Хеердеген познакомились в 2011 году на площадке сериала “Пэн Американ”. Кристина играла в нем одну из главных ролей, а ее будущий муж стоял по другую сторону камеры, отвечая за технический процесс. В 2013 году Риччи и Хеердеген поженились в Нью-Йорке в тесном кругу родных и близких. А уже в августе 2014 года на свет появился первый общий сын пары – мальчик Фредди.

Актриса долго не появлялась со своим сыном на публике и лишь спустя 9 месяцев после его рождения папарацци удалось сделать фото Риччи вместе с Фредди. Еще до рождения ребенка Кристина во время интервью Us Weekly признавалась:

Жду не дождусь, когда мир нашей семьи пополнится несколькими новыми маленькими людьми.

Кристина Риччи с сыном Фредди, 2015 год

Она также рассказывала, что замужество сильно изменило ее:

Брак обнажает все твои недостатки и показывает то, как ты умеешь справляться с проблемами. А уж рождение ребенка и вовсе заставляет тебя повзрослеть со скоростью света. Сейчас я совершенно другой человек и совсем не похожа на себя до появления на свет сына… Я прославилась, будучи еще ребенком, и мне кажется, из-за этого я сама долго держалась за собственную инфантильность. Это была моя изюминка, моя особая черта. Но в 35 лет ты понимаешь, что быть незрелым – вовсе никакое не преимущество.