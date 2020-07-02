 

У детей с COVID-19 могут проявляться неврологические симптомы вместо респираторных

02.07.2020, 18:10, Разное


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Авторы исследования, опубликованного в JAMA Neurology, считают, что у детей с коронавирусом могут проявляться неврологические симптомы даже в том случае, если отсутствуют характерные для респираторных заболеваний признаки. Это связано с тем, что инфекция способна вызвать серьезное поражение центральной и периферической нервной системы. В частности, это может происходить на фоне педиатрического воспалительного мультисистемного синдрома, вызванного коронавирусом (PIMS-TS), схожего с редчайшей болезнью Кавасаки. В настоящий момент в Великобритании зафиксировано 150 случаев  PIMS-TS, из них 150 в Лондоне. 

В ходе исследования специалисты Университетского колледжа Лондона (University College London) проанализировали истории болезни всех пациентов с коронавирусом возрасте до 18 лет, госпитализированных в больницу Great Ormond Street Hospital for Children период с 1 марта по 8 мая. У 27 детей был диагностирован (PIMS-TS) с характерными признаками: лихорадка, сыпь, покраснение глаз и слизистой полости рта, боль в животе. У четверых из них также были выявлены тяжелые неврологические симптомы — головная боль, нарушение дыхания и сердцебиения, мышечная слабость, снижение функции глотания и речевого аппарата. При этом у детей отсутствовали респираторные симптомы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга показала изменения мозолистого тела у всех маленьких пациентов с неврологическими симптомами. В ходе лечения улучшения наблюдались у всех четверых детей, причем двое из них выздоровели еще в ходе исследования. 

«Большинство пациентов вернулись к нормальному психическому состоянию вскоре после лечения. Но потребуется более длительное наблюдение, чтобы понять, есть ли вероятность рецидива и какие могут быть последствия у этого состояния», – пишут исследователи. Они призвали врачей, столкнувшимися с неврологическими симптомами у детей на фоне коронавируса и PIMS-TS, продолжать наблюдение после выписки пациентов. 

Ранее китайском исследовании, проведенном среди взрослых пациентов, неврологические симптомы были зафиксированы у 36,4% заболевших. Чаще всего это были головные боли, головокружение, спутанность сознания, мышечная слабость и судороги.



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