“Как мы выжили вообще???”: Оксана Самойлова удивила подписчиков кулинарными пристрастиями из детства

02.07.2020, 18:09, Разное

Популярная модель Оксана Самойлова разместила на своей странице в Instagram оригинальную публикацию, в которой призналась в весьма неоднозначных пищевых пристрастиях, присущих ей в детстве. Пост знаменитости в ответ вызвал у подписчиков прилив аналогичных ностальгических воспоминаний.

На фотоснимке, опубликованном в микроблоге модели, изображена одна из её дочерей, а сам кадр Самойлова сопроводила довольно пространным рассказом о своем детстве. Отправной его точкой послужил вопрос хозяйки аккаунта, заданный фолловерам: “Ваши дети едят сладкое?”. Тут же красавица упомянула о сладостях, любимых её наследниками, однако основную часть откровений занял рассказ о “кулинарных” пристрастиях, характерных для её юных лет. Среди них были упомянуты: вода из-под крана, трава во дворе, салфетки, а также популярные в 90-е годы растворимые напитки, которые будущая звезда подиума в компании брата поглощала в сухом состоянии. Однако наибольшим “лакомством” для Оксаны Самойловой, по её словам, служили гудрон или смола. “Как мы выжили вообще???” – эмоционально выразилась красотка. Впрочем, упомянут были и традиционный черный хлеб с маслом и чесноком. Такой разнообразный ассортимент детства сформировал у супруги Джигана уверенность, что запрещать своим детям есть сладкое неправильно. “Я к этому отношусь со смирением и пониманием”, – резюмировала она.

Комментарии фолловеров условно разделились на два “направления”. Так, некоторая часть посетителей микроблога решила поддержать дискуссию Самойловой касательно целесообразности сладостей для детей. Однако львиная доля поклонников смело призналась любимице о том, что в детские годы любили они. К слову, выяснилось, что любовь к гудрону была присуща не только модели, но и многим из её подписчиков. Об этом сообщает интернет-издание Teleprogramma.pro.