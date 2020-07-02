Ученые из Австралии запечатлели на камеру светящуюся рыбу-невидимку

02.07.2020, 18:09, Разное

Ученые из Австралии запечатлели на камеру светящуюся изнутри рыбу-невидимку. Обнаруженные у берегов Американского Самоа необычные обитатели океанических вод получили название M. niger and M. Griseus.

Рыбы-невидимки были открыты морскими биологами, представляющими Австралийский музей в Сиднее. Эти рыбы принадлежат к семейству опистопроктовых – Opisthoproctidae, куда входит 8 родов и 19 видов. Представители M. niger and M. Griseus являются обитателями Индийского, Тихого и Атлантического океанов на глубине 400-2500 метров.

Рыбы имеют способность светиться изнутри благодаря воздействию симбиотических бактерий, которые располагаются на внутренних органах опистопроктовых. С помощью полупрозрачного тела и пигментированной чешуи M. niger and M. Griseus имеют возможность регулировать собственное свечение так, чтобы полностью слиться с водой. Это помогает им скрываться от хищных представителей местной фауны.

Размер Opisthoproctidae не превышает 20 см, одной из их главных особенностей считается наличие глаз, имеющих цилиндрическую форму и располагающихся на прозрачной голове. При такой структуре глаз рыбы-невидимки могут получать больше света, а также избегать опасных стрекательных органов медуз.