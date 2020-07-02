 

“Как давно это было”: Фотограф Аллы Пугачевой поделился фотоснимком ранних “Иванушек”

02.07.2020, 18:09, Разное

Знаменитый фотограф Роман Родин, нередко занимающийся фотосессиями Аллы Пугачевой, опубликовал в своем микроблоге в Instagram раритетный снимок, запечатлевший начальный состав легендарной группы “Иванушки International”. Исполнители позируют в весьма необычном для себя амплуа.
Как отметили знатоки, сведущие в творческой истории коллектива, фотоснимок был сделан еще в 1997 году. В это время вокалисты участвовали в съемках видеоклипа на музыкальную композицию “Москва моя” в коллаборации с мэтром отечественной эстрады Софией Ротару. На кадре все трое музыкантов первоначального состава “Иванушки International” сфотографированы в оригинальных образах – рабочих комбинезонах на голые торсы. Примечательно, что фото ориентировочно сделано за год до трагического ухода из жизни одного из исполнителей Игоря Сорина, скончавшегося 4 сентября 1998 года. Редкий кадр Роман Родин сопроводил объясняющей аннотацией: “Иванушки с Сориным . Этот снимок я сделал на Мосфильме! Как давно это было”.

Ностальгическое фото понравилось посетителям микроблога Родина. Однако воспоминание о покойном Игоре Сорине придало эмоциям фолловеров несколько грустный оттенок. “Так рано ушел”, – отметила одна из подписчиц. Об этом сообщает интернет-издание Globalmsk.ru.



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