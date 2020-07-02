 

Мнение: Тортик смерти

02.07.2020, 17:55, Разное

Праздничный торт по случаю ядерных испытаний на атолле Бикини (1946 год).

А она ему такая: вот тут, дорогой, зачерпни-ка, здесь мясцо лучше всего пропеклось, самый смак!

На фото запечатлено празднование успешно проведенного испытания взрывов двух ядерных бомб на атолле Бикини (Маршалловы острова) в июле 1946 года. Вице-адмирал Бленди с жёнушкой, да контр-адмирал Лоури вкушают сию сладкую прелесть. Бомбы, олицетворением которых явился этот тортик, были полными копиями бомбы «Толстяк», сброшенной на японский город Нагасаки. Да, чтобы вы знали, знаменитое название нижнего белья — бикини, пошло именно после этого инцидента. Связано это с с тем, что имена у бомб были женские: Джильда и Хелен из Бикини. Очень сентиментально! 

Так как успешно проведенного уничтожения двух городов с мирными людьми в Японии в 1945 году этим сентиментальным военным оказалось мало (люди, почему-то, не встретили эти милую шалость овациями), то на этих испытаниях было решено в качестве жертв использовать животных. Так что пропечённое мясцо там точно было. И, если бы не боязнь радиации, я не уверен, что эта милая  женщина отказалась бы поднять на вилочку кусочек хорошенько пропечённой свининки. Это я не для красного словца пишу, на испытаниях задействовали  146 свиней, и множество других животных.

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Аника

Источник: Достало



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