 

Трамп заявил о преодолении кризиса в Boeing

02.07.2020, 17:53, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил одну из крупнейших в мире авиакорпораций Boeing с преодолением кризиса и началом сертификации Boeing 737 МАХ.

«Я хочу поздравить Boeing, они столько пережили. Одна, вероятно, из самых лучших компаний в мире», – приводит его слова РИА «Новости».

Американский лидер отметил, что предприятие продолжило движение вперед и «начало делать настоящий бизнес». Также Трамп назвал Boeing одной из лучших компаний в мире.

Между тем, ранее норвежская авиакомпания Norwegian Air аннулировала заказ на 92 самолета Boeing 737 MAX и пять Boeing 787 Dreamliner. Авиаперевозчик также потребовал от американского концерна компенсацию за приостановку эксплуатации авиалайнеров 737 MAX и неисправности в двигателе Boeing 787.

Продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.



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