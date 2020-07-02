Володин: Принятие поправок к Конституции укрепит страну и повысит уровень жизни

02.07.2020, 17:30, Разное

Председатель нижней палаты поблагодарил граждан за участие в голосовании. Поправки к Конституции сделают страну сильнее, повысят стандарты жизни, уверен спикер.

Он напомнил, что в 1993 году основной закон принимался при наличии многочисленных противоречий, не выполнялись социальные обязательства, государство было слабым. “Сейчас тех, кто поддерживает, стало в два раза больше”, – сказал Володин в эфире программы “60 минут” на калане “Россия-1”.

Принятие поправок он назвал началом нового этапа в развитии России. При этом спикер напомнил, что ранее в Конституции не было пункта о верховенстве российского законодательства над решением международным организаций.

“Сегодня у нас есть возможность сказать: все то, что соответствует нашей Конституции, мы будем исполнять. Все то, что не соответствует нашей Конституции, мы исполнять не будем. В основе этого лежит забота о наших гражданах и интересах нашей страны”, – сказал председатель нижней палаты.

Поддержав поправки, российский народ выразил доверие президенту Владимиру Путину, подчеркнул спикер Госдумы. Он напомнил, что глава государства за время нахождения на высшем посту многое сделал для развития страны – сейчас Россия входит в тройку сильнейших мировых государств.

“Мы сегодня ставим задачу стать пятой экономикой в мире, – подчеркнул законодатель. – Это все стало возможно, потому что президент страны – Владимир Путин”.

Основной день голосования по поправкам к Конституции прошел 1 июля. Согласно последним данным, внесение изменений в основной закон поддержали более 77% россиян. Явка составила 67,97%.