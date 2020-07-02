Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

02.07.2020, 17:30, Разное

Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета “Победа” в очередной раз обратился к народу страны. Глава государства поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции России.

“Спасибо вам большое за поддержку и доверие”, – сказал российский лидер.

Путин отметил, что страна, по его мнению, еще очень уязвима. Ей необходимы внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов.

Президент также добавил, что понимает людей, проголосовавших против поправок. По его словам, в России немало нерешенных проблем и граждане сталкиваются с несправедливостью. Глава государства отметил, что многим россиянам живется очень тяжело, а руководству страны ошибочно кажется, что оно делает все необходимое, чтобы это предотвратить.

“Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее”, – обратил внимание российский лидер.

Напомним, что голосование по поправкам к основному закону страны проходило с 25 июня по 1 июля. 77,92% россиян поддержали изменения, 21,27% – высказались против.