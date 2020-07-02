Предсказан «очень насыщенный политический сезон» после голосования по Конституции

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02.07.2020, 17:30, Новости дня

Результаты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ свидетельствуют о высоком уровне доверия российских граждан президенту Владимиру Путину, сообщил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«Многие эксперты говорят о тотальной поддержке поправок к Конституции гражданами России. Безусловно, такой результат – в значительной степени подтверждение высокого уровня доверия президенту Путину, который не только был инициатором поправок, но и принял активное участие в их продвижении и разъяснении», – сказал Костин в четверг на организованном ФоРГО круглом столе «Голосование по поправкам в Конституцию. Главные итоги», передает «Интерфакс».

«Такие показатели и такой уровень поддержки дают президенту широкий мандат как на практическую реализацию новых положений Конституции, так и на настройку и перезагрузку всей системы государственной власти. В этой связи, мне кажется, нас ждет очень насыщенный политический сезон», – сказал он.

По его оценке, одобрение поправок россиянами в значительной мере вызывал социальный блок изменений в Основной закон. «Если говорить о слагаемых результата, то, мне кажется, помимо «фактора Путина» в основе поддержки – в первую очередь, социальные гарантии. Эти статьи, которые появились в Конституции, имели поддержку более 90%. Еще одно слагаемое – это работа российских властей по преодолению пандемии коронавируса», – сказал Костин.

По мнению эксперта, оппозиция, критиковавшая идею общероссийского голосования, допустила ряд тактических просчетов. «Они (оппозиция) не продумали какие-то аргументы, которые заинтересовали людей за пределами их круга. Они сразу вцепились в так называемую поправку об «обнулении». Для большинства граждан, сторонников Путина это как раз существенное обстоятельство, одна из очень важных причин Конституцию поддержать. Это на «путинское большинство» сработало мобилизующе», – сказал Костин.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании. 



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