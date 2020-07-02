Трамп пообещал «фантастический» рост американской экономике

02.07.2020, 17:30, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления со специальным обращением спрогнозировал «фантастический» рост экономики США в третьем квартале.

«Как я и говорил, у вас будет фантастический третий квартал. Это будет квартал, какого никто никогда еще не видел, на мой взгляд. Хорошо также то, что цифры (за третий квартал) будут опубликованы прямо перед выборами, так что люди смогут их увидеть. Третий квартал будет невероятно хорошим», – цитирует РИА «Новости» американского лидера.

По его мнению, 2021 год станет «историческим, невероятным для рабочих мест» и роста компаний.

Напомним, за период с середины марта по 23 мая число безработных в США увеличилось на 40 млн человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках Великой депрессии в экономическом кризисе в США.

Выборы президента в США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп заявлял, что в случае победы Джозефа Байдена на выборах в стране рухнет фондовый рынок.