Ученые назвали провоцирующий развитие рака и бесплодия фрукт

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02.07.2020, 17:30, Разное

Ученые из Соединенных Штатов провели исследование, чтобы выявить вредные для человеческого организма фрукты и ягоды. Эксперты выяснили, что клубника способна провоцировать развитие рака, бесплодия и сахарного диабета.
Анализ 36 000 образцов, отобранных от 48 овощей и фруктов, подтвердил, что самой небезопасной для употребления детей и взрослых является именно любимая многими ароматная и яркая ягода. К такому выводу пришли специалисты Environmental Working Group.

Исследователи выявили большую концентрацию пестицидов в 70% исследуемых плодов клубники. Употребление растительных продуктов, содержащих пестициды, чревато развитием болезни Паркинсона, ожирением, диабетом, бесплодием или онкологическим заболеванием. Меньшее количество данных химических веществ было обнаружено в помидорах, картофеле, вишне, винограде, сельдерее, грушах, перце. По мнению специалистов, не стоит избегать нектарина, персиков, шпината и яблок, поскольку в них содержания вредных соединений не оказалось.



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