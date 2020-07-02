Подрыв независимости НБУ ставит под угрозу авторитет и поддержку реформ в Украине – Евросоюз

02.07.2020, 17:20, Новости дня

Европейский союз призвал Украину сохранить независимость Национального банка. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Питера Стано, опубликованном 2 июля на сайте службы.

“Создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением Украины и по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны. В последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности и содействия устойчивому восстановлению экономики. […] Объявление об отставке главы НБУ Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность независимо выполнять свои полномочия. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине”, – подчеркнул Стано.

Он добавил, что Европейский союз продолжит оказывать поддержку реформам в Украине и ожидает, что “украинские власти сохранят приверженность” проводимым изменениям.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это политическим давлением. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – подчеркнул он.

После этого сообщения Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Послы стран “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка. По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.